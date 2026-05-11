В саратовском заказнике «Центральный» готовятся к пополнению

В заказнике «Центральный» готовятся к пополнению. В поймах рек особо охраняемой территории можно увидеть гнезда уток, лебедей и краснокнижных белохвостых орланов. Весной уровень воды поднимается, большая часть территории затапливается, создавая комфортные условия для птиц, которые привыкли гнездиться около воды.

Традиционно в заказник прилетели лебеди. Инспекторам, патрулирующим территорию на моторных лодках, удалось сфотографировать их гнезда с отложенными яйцами. Также обнаружено много утиных гнезд, скоро появится потомство и у орланов.

Директор «Управления охотничьими заказниками» Александр Карнюшин: «Весенний паводок создает идеальные условия для водоплавающих и околоводных птиц. Скоро здесь станет еще больше пернатых обитателей».