Саратовские танцевальные студии взяли Гран-при в Казани

Танцевальные студии клуба «Праздничный Саратов» завоевали Гран-при на Межнациональном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Казань Великая». Высшую награду получили студия «Гармония» с номером «Память нитей» и студия «Сияние» с номером «Капитошка». Лауреатами I степени также стали «Сияние» с номерами «Свадьба поневоле» и «За тебя, Родина», а также «Гармония» с номером «Первый на деревне».

Лауреатами II степени признаны Дарья Харчуткина (сольный номер «Барыня»), студия «Гармония» с номерами «Потерянный платочек» и «Глядя в небеса».

Юные артисты достойно представили Саратов на всероссийском уровне. Конкурс проходил в Казани.