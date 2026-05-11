НовостиОбщество11 мая 2026 9:47

Саратовские танцевальные студии взяли Гран-при в Казани

Танцевальные студии Саратова завоевали Гран-при и три первых места
Фото: Мэрия

Танцевальные студии клуба «Праздничный Саратов» завоевали Гран-при на Межнациональном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Казань Великая». Высшую награду получили студия «Гармония» с номером «Память нитей» и студия «Сияние» с номером «Капитошка». Лауреатами I степени также стали «Сияние» с номерами «Свадьба поневоле» и «За тебя, Родина», а также «Гармония» с номером «Первый на деревне».

Лауреатами II степени признаны Дарья Харчуткина (сольный номер «Барыня»), студия «Гармония» с номерами «Потерянный платочек» и «Глядя в небеса».

Юные артисты достойно представили Саратов на всероссийском уровне. Конкурс проходил в Казани.