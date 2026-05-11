Офицеры СК поздравили труженицу тыла Тамару Аштаеву с Днём Победы

В преддверии 81-й годовщины Победы сотрудники Базарно-Карабулакского межрайонного следственного отдела навестили труженицу тыла Тамару Николаевну Аштаеву. Более 40 лет она посвятила строительной отрасли, внеся значительный вклад в восстановление и развитие страны в послевоенные годы. Офицеры выразили ветерану глубокую признательность за самоотверженный труд в годы войны и после неё.

Гости вручили Тамаре Николаевне цветы и подарок, передали искренние поздравления от руководства ведомства с Днём Победы, пожелав крепкого здоровья, долголетия и благополучия. Подобные встречи стали доброй традицией следственного управления, направленной на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа и уважение к ветеранам и труженикам тыла.