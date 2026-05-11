Сотрудники СК навестили ветерана ВОВ Лидию Тужилкину в День Победы

Сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Саратова навестили ветерана Великой Отечественной войны Лидию Васильевну Тужилкину и поздравили её с Днём Победы. Лидия Васильевна многие годы трудилась в коллективе СЭПО, внеся значительный вклад в трудовой подвиг страны. В годы войны и в послевоенные годы её жизнь стала примером стойкости, труда и самоотдачи для следующих поколений.

В ходе визита следователи выразили ветерану глубокую благодарность за вклад в мирную жизнь России, пожелали крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни. Память о Великой Победе и о подвиге её поколения остаётся нерушимым духовным оплотом для всех, кто служит закону и правосудию в нашей стране.

Встреча прошла в тёплой, душевной атмосфере. Представители ведомства отметили, что такие визиты стали доброй традицией, позволяющей лично поблагодарить героев и сохранить связь поколений.