Сотрудники СК поздравили 100-летнюю труженицу тыла из Ртищева

Фото: Следком 64

Сотрудники Ртищевского межрайонного следственного отдела поздравили тружеников тыла с Днем Победы. Особое внимание уделили Любови Дмитриевне Коробовцевой, отметившей в мае 2026 года 100-летний юбилей. В годы войны она поступила в сельскохозяйственный техникум, затем работала председателем колхоза, инспектором в областном управлении, агрономом и главным экономистом. Ее труд отмечен грамотами и наградами.

Также поздравили Жуликова Владимира Филипповича 1929 года рождения. В 1941 году его отец ушел на фронт и погиб. Владимир Филиппович с детства работал в колхозе, а в 1943 году поступил учеником токаря. Несмотря на тяжелые условия (часто в недостроенных мастерских), он добросовестно осваивал профессию.

Сотрудники ведомства выразили ветеранам благодарность за стойкость и трудовой подвиг. Память о тружениках тыла навсегда останется нравственным ориентиром.