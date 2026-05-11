Саратов
НовостиОбщество11 мая 2026 9:35

Сотрудники СК поздравили ветерана Анну Родькину с Днём Победы

В годы войны Анна Павловна защищала небо Саратова
Фото: Следком 64

Сотрудники следственного отдела по Кировскому району Саратова вместе с представителями администрации и учащимися школы № 17 поздравили с Днём Победы участницу Великой Отечественной войны Анну Павловну Родькину. В 1942–1943 годах она защищала небо Саратова, была наводчицей на зенитных установках. Позже участвовала в освобождении Румынии.

После войны Анна Павловна работала бухгалтером в институте зернового хозяйства, а с 1950 по 1976 год — испытателем на ламповом заводе. За мужество и заслуги она награждена орденом Отечественной войны II степени.

Гости вручили ветерану цветы и подарки, пожелали здоровья и долголетия. Сотрудники ведомства подчеркнули важность сохранения исторической памяти и передачи правды о героизме защитников Отечества подрастающему поколению.