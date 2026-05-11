НовостиОбщество11 мая 2026 9:27

Саратовская область лидирует в рейтинге по работе с ГИС ГМП

Саратовская область обогнала все регионы
Фото: МинИнформ 64 Z

Федеральное казначейство составило рейтинг регионов по взаимодействию с ГИС ГМП за январь-февраль 2026 года. Целевой показатель — предоставление участниками более 70% извещений о начислении в систему. Саратовская область вошла в тройку лучших.

Как следует из рейтинга, Саратовская область заняла первое место с показателем 99,99%. Второе место — у Смоленской области (99,92%), третье — у Московской (99,87%). ГИС ГМП предназначена для размещения и получения информации об уплате платежей за государственные и муниципальные услуги.

Регион демонстрирует высокий уровень работы с системой государственных и муниципальных платежей.