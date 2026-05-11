НовостиОбщество11 мая 2026 9:24

Саратовские студенты навестили ветерана, участвовавшего в операции «Багратион»

Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Студенты-спасатели навестили участника Великой Отечественной войны Петра Дмитриевича Колчина в преддверии 81-й годовщины Победы. Ветеран родился в 1924 году, с первых дней войны рыл противотанковые рвы, а в 1941 году, получив специальность поездного кондуктора, ушел на фронт. В составе дивизии бронепоездов он прошел через оборону Ленинграда, Курскую битву, операцию «Багратион» и взятие Берлина.

После войны Петр Дмитриевич более 40 лет трудился на железной дороге. Встреча с добровольцами Саратовского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей стала для них настоящим уроком мужества. «Стойкость и готовность к самопожертвованию — это те качества, на которых строится безопасность нашей страны», — отметили студенты.

Будущие спасатели поблагодарили ветерана за подвиг и пожелали ему крепкого здоровья. Такие встречи стали доброй традицией.