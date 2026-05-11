В школах Калининска прошли занятия «Агроклассов» Вавиловского университета

Фото: МинИнформ 64 Z

В школах Калининска прошли плановые занятия с участниками программы «Агроклассы» Вавиловского университета. На мастер-классе «Сила света» старшеклассники изучили источники оптического излучения, принципы работы ламп и светодиодных лент. Затем они приняли участие в конкурсе «Измерение освещенности» — лучшие получили памятные призы. Преподаватель вуза также ответил на вопросы о поступлении на специальность «Электроэнергетика и электротехника».

На мастер-классе «Морфологические особенности строения волоса разных видов животных» ребята изготовили препараты и изучили их под микроскопом. Кроме того, агроклассники узнали о целевом обучении и взаимодействии с приемной комиссией университета.

Преподаватели подчеркнули: проект «Агроклассы» направлен на подготовку кадров для АПК со школьной скамьи. Работа ведется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного Президентом Владимиром Путиным.