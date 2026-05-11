«Мобильная» бригада доставила жителей поселка Восточный на медосмотр

В Дергачевском районе «мобильная» бригада комплексного центра соцобслуживания помогла жителям поселка Восточный пройти медосмотр. Пожилых людей доставили в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) для профилактического осмотра. Каждый смог пройти необходимые обследования и получить консультацию врача. Работа организована в рамках региональной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья».

Доставка граждан 65+ в медучреждения осуществляется по графику, согласованному с районной больницей. Это помогает пожилым людям, которые часто сталкиваются с трудностями передвижения, своевременно получать медицинскую помощь. Мероприятия направлены на раннее выявление заболеваний и улучшение здоровья старшего поколения.

Специалисты комплексного центра отмечают, что «мобильные» бригады способствуют не только диагностике, но и общему благополучию пожилых сельчан. Работа продолжается.