В Энгельсе с 14:00 начнут поэтапно заполнять систему водоснабжения

В Энгельсе в ближайшие часы начнется поэтапное заполнение системы водоснабжения. Работы по временному решению на месте аварии на самотечном коллекторе практически завершены. Установлено пневматическое заглушающее устройство, аварийный участок отсечен от сети. Приобретены мощные насосные установки, проложены временные резервные линии для перекачки стоков. Уровень воды снижен, созданы условия для дальнейших работ.

С 14:00 коммунальные службы приступят к постепенному заполнению системы на водозаборе. Чтобы избежать гидроударов и повреждений, воду запускают плавно. Полный процесс займет не менее 8 часов. Параллельно готовятся материалы для замены поврежденного участка. Предстоит серьезный объем работ по прокладке новой трубы большого диаметра. Для этого через несколько дней потребуется новое отключение водоснабжения.

В круглосуточном режиме продолжается очистка подтопленных территорий. Задействованы ресурсы из других районов и Саратова. Работают комиссии по оценке ущерба. Все повреждения будут устраняться силами муниципалитета.