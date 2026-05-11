Соцфонд разъяснил саратовцам правила получения единого пособия

Социальный фонд России разъяснил саратовцам правила получения единого пособия. При определении права на выплату проводится тщательная проверка финансового состояния претендента, включая анализ имущества и доходов.

Особое внимание уделяется процентному доходу от банковских вкладов и средств на счетах. В назначении пособия могут отказать, если суммарный процентный доход по всем вкладам превышает прожиточный минимум в регионе.

Важно: если вклад (счет) был закрыт за шесть месяцев и более до подачи заявления, превышение процентного дохода над прожиточным минимумом не будет причиной для отказа (при соблюдении прочих условий). При этом процентный доход будет учитываться как одна двенадцатая часть годового дохода, равномерно распределенная на каждый месяц расчетного периода.