Сотрудники СК благоустроили мемориал «Вечная слава павшим за Родину»

Сотрудники следственного управления СК России по Саратовской области приняли участие в благоустройстве памятных мест, посвященных героям Великой Отечественной войны. Сотрудники следственного отдела по городу Саратов вместе с кадетами школы № 10 привели в порядок мемориал «Вечная слава павшим за Родину».

Следственный отдел по Ленинскому району благоустроил памятник героям-панфиловцам — саратовский монумент героям обороны Москвы.

Сотрудники убрали территории, очистили памятники, обновили покрытие и привели в порядок цветочные клумбы.