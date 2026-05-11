Роман Бусаргин встретился с представителями холдинга «Высокоточные комплексы»

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с представителями АО «НПО «Высокоточные комплексы», входящего в структуру «Ростеха». Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества регионального правительства и холдинга, который объединяет более 20 заводов, НИИ и производственных объединений, выпускающих продукцию оборонного и гражданского назначения, а также дорожно-строительную, коммунальную, сельскохозяйственную и лесопожарную технику.

Глава региона отметил, что в структуру холдинга входит ряд саратовских заводов. Правительство области оказывает предприятиям всестороннюю поддержку, особенно в кадровых вопросах. Бусаргин подчеркнул приоритетность кадров для промышленности.

Правительство поможет наладить сотрудничество заводов с учреждениями СПО, чтобы выпускники могли трудоустраиваться сразу после учёбы. Профильный блок правительства на регулярной основе анализирует экономическую ситуацию и рынок труда, чтобы выяснить, какие специалисты сегодня нужны предприятиям.