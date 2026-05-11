В Энгельсе продолжается подвоз воды из-за аварии на коллекторе

Фото: Администрация Энгельсского района

В Энгельсе продолжается подвоз воды в связи с ремонтом аварийного самотечного коллектора, обрушившегося 30 апреля. 9 мая в городе отключили холодное водоснабжение. Специалисты откачивают стоки, готовят площадку к установке пневматического заглушающего устройства диаметром 800 мм, после чего приступят к прокладке нового трубопровода методом горизонтально направленного бурения.

11 мая организован подвоз питьевой и технической воды по графику:

- Зверосовхоз «Анисовский»: с 12:00 до 15:00 с 17:00 до 20:00;

- поселок Пробуждение, квартал ЭДСК, 77: с 17:00 до 20:00;

- поселок Коминтерн, улица Школьная, 13: с 12:00 до 15:00 и с 17:00 до 20:00;

- Берег Волги, 5: с 15:00 до 17:00;

- 1-й мкр Урицкого, 1 (вход на стадион «Торпедо»): с 8:00 до 11:00 и с 12:00 до 15:00;

- 2-й мкр Урицкого, 28: с 8:00 до 11:00, с 12:00 до 15:00, с 15:00 до 17:00;

- поселок Прибрежный, ул. Вавилова, ДК: с 8:00 до 11:00, с 12:00 до 15:00;

- Красноярская, 5/1: с 15:00 до 17:00;

- Шурова гора, 7/6: с 12:00 до 17:00;

- Фридриха Энгельса, 8 «к» (рынок «Покровский»): с 12:00 до 20:00;

- Ломоносова, 24: с 15:00 до 20:00;

- Тельмана, 33: с 17:00 до 20:00;

- проспект Строителей, 47/4: с 8:00 до 11:00 с 12:00 до 15:00;

- проспект Строителей, 10: с 12:00 до 17:00;

- Колотилова, 66 «а»: с 8:00 до 11:00 и с 12:00 до 15:00;

- Василевского, 27: с 8:00 до 11:00 и с 12:00 до 15:00;

- Тельмана, 6: с 12:00 до 17:00;

- проспект Строителей, 19 «а»: с 17:00 до 20:00;

- Марины Расковой, 9: с 12:00 до 17:00;

- Студенческая, 183/1: с 17:00 до 20:00;

- Краснодарская, 10: с 15:00 до 17:00;

- Кожевенная, 10: с 17:00 до 20:00;

- Полиграфическая, 85: с 8:00 до 11:0 и с 12:00 до 15:00;

- Полиграфическая, 55: с 12:00 до 17:00;

- проспект Волжский, ост. ЦРБ: с 15:00 до 20:00;

- станция Анисовка, Пархоменко, 56: с 12:00 до 15:00;

- станция Анисовка, 3-й квартал, 18: с 15:00 до 17:00;

- станция Анисовка, СОШ № 42: с 15:00 до 17:00;

- Дальняя, 67: с 12:00 до 15:00;

- Гагарина, 35: с 9:00 до 11:00;

- поселок Геофизик, Рабочая, 10 «а»: с 15:00 до 17:00;

- Чехова, 56: с 12:00 до 15:00;

- Хлебная база, 42: с 15:00 до 17:00;

- Мясокомбинат, 10 «б» (ДК «Покровский»): с 9:00 до 11:00;

- Энгельс-19, 4-й квартал (ДК Восход): с 9:00 до 11:00;

- Центральная, 10: с 17:00 до 20:00;

- Щорса, 22: с 17:00 до 20:00.