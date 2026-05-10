В области прошли мероприятия ко Дню Победы с участием ветеранов

В Саратовской области прошла серия торжественных мероприятий ко Дню Победы, объединивших ветеранов, творческие коллективы и жителей региона. Центральная тема — сохранение исторической памяти и преемственность поколений. «Народный коллектив» — хор «Душа ветерана имени Баклушиной» Дворца культуры «Россия» под руководством Елены Алёшкиной выступил на ключевых площадках.

Праздничные мероприятия открылись концертом в кинотеатре «Победа» с песнями военных лет. Хор также выступил на главной сцене гала-концерта конкурса «Отвага, мужество и честь» на площади Рахманинова, где был удостоен диплома лауреата II степени. Кульминацией стала программа «В шесть часов вечера после войны». Участников хора наградили благодарностями за активное участие в областном смотре-конкурсе военно-патриотических клубов «За нами будущее России».

Проведенные мероприятия стали важным вкладом в сохранение исторической памяти и подчеркнули значимую роль ветеранов в воспитании молодежи. Участие ветеранов в праздничных событиях стало символом живой связи времен и продолжения патриотических традиций.