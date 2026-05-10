В Саратовской области вакцинировали более 200 тысяч голов скота за апрель

Госветслужба Саратовской области подвела итоги работы за апрель 2026 года. Ветеринарные специалисты провели масштабные профилактические мероприятия: более 200 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота вакцинировали от ящура, бешенства, сибирской язвы и ЭМКАР. Также выполнено свыше 190 тысяч лабораторных исследований для выявления особо опасных заболеваний, включая 122 тысячи тестов на бруцеллез и 71 тысячу на лейкоз.

Особое внимание уделялось учету животных: в апреле на госучет поставлено более 38 тысяч голов сельскохозяйственных животных. В клиниках региона за месяц приняли 4 588 кошек и собак, а специалисты совершили более 130 выездов на дом для оказания неотложной ветеринарной помощи.

Ветслужба продолжает обеспечивать здоровье как сельхозживотных, так и домашних питомцев.