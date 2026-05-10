На коллекторе в Энгельсе по Менделеева понижают уровень стоков

Фото: канал Максима Леонова

На главном самотечном коллекторе по улице Менделеева продолжаются аварийно-восстановительные работы. Сейчас специалисты понижают уровень стоков в рабочем котловане. Для этого временно отключили канализационные насосные станции — это позволит создать безопасные условия для следующего этапа.

Параллельно готовят площадку к установке пневматического заглушающего устройства (ПЗУ) диаметром 800 мм. Оно обеспечит безопасность дальнейших работ. Затем приступят к прокладке нового трубопровода методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). В колодце на глубине 8 метров методом алмазного бурения уже делают технологическое отверстие.

Команда специалистов работает с максимальной отдачей, чтобы вернуть систему водоотведения в строй. Каждый этап — от откачки воды до прокладки трубы — ведётся строго по технологии. Жителям остаётся набраться терпения: ремонт сложный, но идёт по плану.