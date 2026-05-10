В Саратове 60 школьников закружились в «Случайном вальсе» Победы

В саратовском лицее №15 закружились в вальсе 60 школьников. Ежегодная патриотическая акция «Память в танце. Случайный вальс» собрала ребят из 10 образовательных учреждений области, представителей власти и общественности. Она посвящена 81-й годовщине Победы и Году единства народов России.

Пары танцевали под «Случайный вальс», «Синий платочек», «Вальс фронтовой медсестры» и другие мелодии. Организаторы напомнили: в годы войны танец поддерживал боевой дух солдат и помогал верить, что жизнь продолжается даже в самые тяжёлые дни. Завершилась акция «Майским вальсом» — символом 9 Мая.

Для 60 школьников этот вечер стал не просто танцем, а живым уроком памяти. В ритме вальса — благодарность героям и единство поколений. Такое не забывается.