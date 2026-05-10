В Саратове почтили память метрологов, работавших на оборону в войну

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Участниками партийного проекта "Женское движение Единой России" и творческими коллективами Центра детского творчества было подготовлено торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Великой ПОБЕДЫ в ФБУ "Саратовский центр стандартизации, метрологии и испытаний им. Б.А. Дубовикова.

"Метрологи блокадного Ленинграда помогали "Дороге жизни", используя спецприборы, позволяющие рассчитывать, выдержит ли лед Ладоги колонны с хлебом. Метрологи обеспечивали бесперебойную работу на всех оборонных предприятиях, в том числе и в нашем родном Поволжье. Саратов в годы войны стал настоящей кузницей авиации. На Саратовском авиационном заводе выпускали легендарные самолеты "Як". И за каждым узлом, за каждой деталью стоял труд метролога. Метрологи понимали: одна неточность и самолет не вернется из боя.

Минутой молчания под метроном присутствующие почтили память павшим и возложили цветы к памятнику.

В завершении мероприятия по традиции всех угостили солдатской кашей у развернутой полевой кухни.

Остается все меньше свидетелей тех сражений… Но память не имеет срока давности. Пока мы помним их имена – они живы в наших сердцах. Выражаю огромную благодарность нашим активистам - Субботиной Оксане, Севастьяновой Марине, Кузнецовой Ирине и педагогу Яркину Евгению за подготовку творческих номеров", - отметила местный координатор проекта Женское движение Единой России в Ленинском районе Татьяна Тихонова.