В Саратовской области на учет поставили уже 125 охотугодий

В Саратовской области почти половина охотничьих угодий уже поставлена на кадастровый учет. С 10 февраля специалисты комитета охотничьего хозяйства внесли в Единый госреестр недвижимости данные о 125 территориях из 260 стоящих на учете. По словам главы комитета Александра Гаврилова, это серьезный шаг вперед: менее чем за полгода ведомство фактически преодолело «экватор» этой масштабной работы.

Сейчас вся необходимая документация, включая карты-схемы и описание границ всех угодий, поэтапно отправляется в Роскадастр. На сегодняшний день федеральная служба уже получила сведения о 153 территориях. При этом из границ охотничьих угодий были исключены участки, где ведение охотничьего хозяйства невозможно по закону.

Комитет планирует завершить эту работу до конца 2026 года. Однако, судя по темпам, она может быть закончена досрочно. После полного внесения данных они станут доступны не только охотникам и организациям, но и всем гражданам и компаниям, которые ведут или планируют иную хозяйственную деятельность на этих территориях.