Игорь Молчанов навестил ветерана Гелия Матюка и поздравил с Днём Победы

В преддверии Дня Победы глава Саратова Игорь Молчанов навестил Почётного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны Гелия Эрастовича Матюка. Гелий Эрастович родился 2 марта 1926 года в Москве. В годы войны он трудился на столичном заводе, затем в эвакуации в Джезказгане на предприятии военно-промышленного комплекса, внося вклад в общее дело Победы.

Весной 1945 года он добровольцем отправился на фронт. Победу встретил в пути к месту службы, но война для него не закончилась — предстояла война с Японией. Гелий Эрастович окончил миномётное училище, после чего более 30 лет служил в Вооружённых Силах СССР. В отставку полковник Матюк вышел, но ещё 20 лет трудился на гражданской службе. Его ратный путь отмечен медалями «За боевые заслуги» и «За безупречную службу».

Игорь Молчанов поздравил ветерана с приближающимся праздником, пожелав крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. «Гелий Эрастович — пример истинного патриота нашей страны, верного Отечеству, долгу и призванию», — отметил глава города. Встреча прошла в тёплой, душевной атмосфере, ветеран поделился воспоминаниями о военном и трудовом пути.