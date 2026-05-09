НовостиОбщество9 мая 2026 18:48

Игорь Молчанов навестил семью участника СВО в майские праздники

Глава города пообещал помочь семье бойца на время его службы
Фото: канал Игоря Молчанова

Игорь Молчанов побывал в гостях у семьи участника специальной военной операции, лейтенанта Ивана З. Боец находится дома в краткосрочном отпуске, поэтому удалось пообщаться со всей семьёй за одним столом. В майские дни, когда страна вспоминает подвиг героев Великой Отечественной войны, тема защиты Отечества звучит по-особенному.

Иван с честью выполняет свой воинский долг, защищая население новых территорий и интересы России. Супруга и трое детей очень гордятся своим защитником. Такие минуты в кругу близких — самая важная поддержка для воина перед возвращением на передовую.

В ходе встречи обсудили, какая помощь требуется семье, пока глава дома выполняет боевые задачи. Молчанов подчеркнул, что поддержка таких семей — это долг и способ выразить благодарность бойцам. Все озвученные вопросы он взял на личный контроль.