Игорь Молчанов навестил семью участника СВО в майские праздники

Игорь Молчанов побывал в гостях у семьи участника специальной военной операции, лейтенанта Ивана З. Боец находится дома в краткосрочном отпуске, поэтому удалось пообщаться со всей семьёй за одним столом. В майские дни, когда страна вспоминает подвиг героев Великой Отечественной войны, тема защиты Отечества звучит по-особенному.

Иван с честью выполняет свой воинский долг, защищая население новых территорий и интересы России. Супруга и трое детей очень гордятся своим защитником. Такие минуты в кругу близких — самая важная поддержка для воина перед возвращением на передовую.

В ходе встречи обсудили, какая помощь требуется семье, пока глава дома выполняет боевые задачи. Молчанов подчеркнул, что поддержка таких семей — это долг и способ выразить благодарность бойцам. Все озвученные вопросы он взял на личный контроль.