Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2026 18:46

В Саратове возбудили дело из-за обрушения фасада дома на Шелковичной

В Саратове рухнула часть кирпичной кладки с многоквартирного дома
Источник:kp.ru

В Саратове возбуждено уголовное дело в связи с обрушением части фасада многоквартирного дома

По поручению руководителя следственного управления СК России по Саратовской области Дмитрия Александровича Костина следственными органами по результатам проверки размещенных в соцмедиа сведений возбуждено уголовное дело в связи с обрушением части фасада многоквартирного дома во Фрунзенском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Предварительно установлено, что 9 мая текущего года в многоквартирном доме №149 на улице Шелковичная в Саратове произошло частичное обрушение элементов фасада здания, в том числе кирпичной кладки. В результате происшествия никто не пострадал.

Расследование продолжается.