В Саратове возбудили дело из-за обрушения фасада дома на Шелковичной

В Саратове возбуждено уголовное дело в связи с обрушением части фасада многоквартирного дома
По поручению руководителя следственного управления СК России по Саратовской области Дмитрия Александровича Костина следственными органами по результатам проверки размещенных в соцмедиа сведений возбуждено уголовное дело в связи с обрушением части фасада многоквартирного дома во Фрунзенском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Предварительно установлено, что 9 мая текущего года в многоквартирном доме №149 на улице Шелковичная в Саратове произошло частичное обрушение элементов фасада здания, в том числе кирпичной кладки. В результате происшествия никто не пострадал.
Расследование продолжается.