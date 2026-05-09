В Саратове возбудили дело из-за обрушения фасада дома на Шелковичной

В Саратове возбуждено уголовное дело в связи с обрушением части фасада многоквартирного дома

По поручению руководителя следственного управления СК России по Саратовской области Дмитрия Александровича Костина следственными органами по результатам проверки размещенных в соцмедиа сведений возбуждено уголовное дело в связи с обрушением части фасада многоквартирного дома во Фрунзенском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Предварительно установлено, что 9 мая текущего года в многоквартирном доме №149 на улице Шелковичная в Саратове произошло частичное обрушение элементов фасада здания, в том числе кирпичной кладки. В результате происшествия никто не пострадал.

Расследование продолжается.