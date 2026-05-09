10 лет назад в Саратове впервые прошёл «Бессмертный полк»

9 мая 2016 года около 50 тысяч саратовцев вышли на улицы города с портретами родственников-фронтовиков, тружеников тыла и блокадников. Впереди колонны шёл оркестр, а люди пели «Катюшу». Годом ранее акция только зарождалась, и власти прогнозировали 5–6 тысяч участников. Реальное число оказалось в десять раз больше.

В 2017 году «Бессмертный полк» объединил уже 80 тысяч саратовцев, а в 2018 — более 110 тысяч. Первое подобное шествие под названием «Парад победителей» прошло в Тюмени в 2007 году. В современном виде акция родилась в Томске 9 мая 2012-го. К 2018 году шествия охватили более 80 стран мира.

В этом году в целях безопасности «Бессмертный полк» проводится в режиме онлайн. Однако память о подвиге предков и благодарность ветеранам остаются главными смыслами великого праздника.