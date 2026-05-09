В Саратовской области рассказали о правилах получения субсидий

Министерство труда и социальной защиты Саратовской области разъяснило, кто может получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Главное, что нужно знать: эта мера поддержки доступна не только льготникам. Помощь могут оформить граждане с невысоким доходом — государство возвращает часть средств, потраченных на «коммуналку», если платежи превышают 22% от общего дохода семьи.

Особого статуса для получения субсидии не требуется. Как правило, полностью возмещается стоимость отопления, так как эта статья расходов является самой затратной.