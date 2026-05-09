Театр оперы и балета Саратова впервые опубликовал афиши военных лет

Саратовский академический театр оперы и балета в День Победы открыл архивы, впервые опубликовав онлайн-выставку программ спектаклей и афиш с 1941 по 1943 год — самые тяжелые годы Великой Отечественной войны. Директор театра Алексей Комаров отметил: «Искусство не умолкало даже в самые суровые времена. Сцена была тылом надежды, где музыка и танец дарили людям силы жить и верить в Победу».

Выставка позволяет прикоснуться к эпохе, увидеть, как театр поддерживал дух жителей Саратова, продолжая ставить оперы, балеты и концерты несмотря на лишения. Министр культуры Наталия Щелканова подчеркнула, что это часть широкой программы областных культурных учреждений в честь 81-й годовщины Победы, призванная почтить память сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу.

Посмотреть онлайн-выставку можно на официальном сайте театра и в социальных сетях.