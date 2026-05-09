«Пушкинка» присоединилась к акции «Стена памяти»

Сотрудники Областной библиотеки для детей и юношества присоединились к Всероссийской акции «Стена памяти». В отделе обслуживания подростков организован специальный стенд с архивными кадрами и документами из личных архивов библиотекарей. На нем представлены фотографии родственников сотрудников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Рядом с черно-белыми снимками размещены архивные материалы, биографические справки и документальные подтверждения наград. Посетители смогут прочесть историю летчика-штурмовика, воспоминания девушки-добровольца и увидеть справку из финского лагеря военнопленных.

Экспозиция будет действовать несколько месяцев — вплоть до 22 июня. Любой желающий может ознакомиться со «Стеной памяти», узнать больше о героях-земляках и прикоснуться к истории.