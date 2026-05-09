Музей Победы пригласил саратовцев на бесплатный виртуальный тур 9 Мая

Фото: Культурный регион 64

Музей Победы в День Победы приглашает жителей Саратовской области на бесплатный виртуальный тур по экспозиции «Путь к Победе». 3D-экскурсия будет доступна 9 Мая на сайте virtual.victorymuseum.ru. Для тех, кто не сможет посетить Поклонную гору, это возможность погрузиться в атмосферу 1940-х годов. Экспозиция открыта к 80-летию окончания войны и сочетает подлинные раритеты, диорамы и мультимедийные технологии.

Онлайн-гид проведет зрителей по залам, расскажет о ключевых сражениях и массовом героизме советских воинов. Технология 360° позволяет детально рассмотреть экспонаты. «Ожившие диорамы» воссоздают Битву за Москву, Сталинградскую битву, оборону Ленинграда, Курскую битву, форсирование Днепра и штурм Берлина. Каждая диорама дополнена историческими декорациями.

Интерактивный комплекс «Реликвии Победы» представляет около 200 подлинных раритетов из музеев России и Беларуси. Современные технологии позволят онлайн-гостям услышать рассказы о судьбах бойцов. Экскурсия станет подарком для всех, кто чтит историю Отечества.