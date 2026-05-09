В Энгельсе организован подвоз воды из-за ремонта коллектора

В Энгельсе из-за ремонтных работ на канализационном коллекторе на улице Менделеева понижено давление в системе холодного водоснабжения. Это вынужденная мера, необходимая для проведения аварийно-восстановительных работ. Ограничения будут действовать до 21:00 8 мая, а также с 20:00 9 мая до 18:00 11 мая. Жителей просят запастись питьевой водой.

В 9 и 10 мая будет организован регулярный подвоз воды.

График подвоза питьевой и технической воды на 9 мая с 15.00:

ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница №1»

ГАУЗ «Энгельсская городская больница №2»

ДК Восход Приволжский

ДК Покровский Приволжский

Гагарина, 35 Приволжский

станция Анисовка, Приволжский

Зеленый, Центральная, 6, Приволжский

ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Функциональный проезд, д. 8 (ИК-13)

Функциональный проезд, д. 14 (ИК-2)

ул. Ломоносва, д. 21А (ДК Дружба)

з/с Анисовский

График подвоза питьевой и технической воды на 10 мая:

ГАУЗ "Энгельсская городская клиническая больница №1": с 8:00 до 9:00 и с 16:30 до 18:30.

ГАУЗ "Энгельсская городская больница №2": с 9:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00

ГУЗ "Энгельсская детская клиническая больница": с 11:30 до 13:30

ГУЗ "Энгельсская городская детская поликлиника №1": с 11:30 до 13:30

ГУЗ "Энгельсская психиатрическая больница": с 14:00 до 16:00

ГАУ СО "Энгельсский дом-интернат для пристарелых": с 8:00 до 9:00 и с 16:30 до 18:30

Телеграфная,1: с 9:00 до 10:00

Степная, 44: с 9:00 до 10:00

Пр-т Строителей, 30: с 10:00 до 11:00

Красноярская, 5: с 10:00 до 11:00

Пр-т Строителей, 28: с 14:00 до 16:00

Воронежская, 57А: с 14:00 до 16:00 (тех)

Томская, 49: с 14:00 до 16:00 (тех)

Саратовская, 19: с 9:00 до 11:00 (тех)

Пос. Пробуждение, кв-л ЭДСК, 77: с 9:00 до 11:00 (тех)

Ул. Мясокомбинат, 10Б: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00

Энгельс-19, 4-й квартал, ДК Восход: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00

Центральная, 10: с 11:30 до 13:30 (тех)

Щорса, 22: с 14:00 до 16:00

1-й мкр Урицкого, 1 (вход стадион Торпедо): с 14:00 до 16:00

2-й мкр Урицкого, 28: с 16:30 до 18:30

Пос. Коминтерн, ул. Школьная, 13: с 11:30 до 13:30

Транспортная, 30: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00

Пос. Прибрежный, ул. Мелиоративная (в/ч): с 9:00 до 10:00 и с 10:00 до 11:00 (тех)

Пос. Зеленый, ул. Центральная (в/ч):9:00 до 10:00 и с 10:00 до 11:00 (тех)

Красноярская, 5/1: с 9:00 до 10:00 (тех)

Шурова гора, 7/6: с 14:00 до 16:00 и с 19:00 до 21:00

Дальняя, 2: с 14:00 до 16:00

Дальняя, 67: с 16:30 до 18:30 (тех)

Гагарина, 35: с 16:30 до 18:30 (тех)

Пос. Геофизик, ул.Рабочая, 10А: с 11:30 до 13:30 (тех)

3-й кв-л, мкр Энгельс-8, 18: с 14:00 до 16:00

Чехова, 56: с 16:30 до 18:30 (тех)

Пос. Новоселово, ул. Советская (ост 246): с 11:30 до 13:30 (тех)

Хлебная база, 42: с 16:30 до 18:30

Ломоносова, 21А: с 14:00 до 16:00, с 16:30 до 18:30 (тех), с 19:00 до 21:00

Тельмана, 33: с 14:00 до 16:00 (тех), с 19:00 до 21:00

Пр-т Строителей, 11: с 16:30 до 18:30, с 19:00 до 21:00 (тех)

Советская, 45Б: с 14:00 до 16:00

Пр-т Строителей, 10: с 11:30 до 13:30 (тех) и с 19:00 до 21:00 (тех)

Маяковского, 43: с 16:30 до 18:30

Колотилова, 66А: с 14:00 до 16:00 и с 19:00 до 21:00

Энгельс-1, 212: с 16:30 до 18:30

Тельмана, 13: с 11:30 до 13:30 (тех) и с 19:00 до 21:00

М.Василевского, 27: с 16:30 до 18:30 и с 19:00 до 21:00 (тех)

Тельмана, 6: с 16:30 до 18:30

Пр-т Строителей, 19А: с 14:00 до 16:00 и с 19:00 до 21:00

М.Расковой, 9: с 16:30 до 18:30

Студенческая, 183/1: с 14:00 до 16:00 (тех) и с 19:00 до 21:00 (тех)

Краснодарская, 10: с 11:30 до 13:30 (тех)

Кожевенная, 10: с 16:30 до 18:30 и с 19:00 до 21:00

Полиграфическая, 85: с 16:30 до 18:30

Полиграфическая, 55: с 14:00 до 16:00 (тех) и с 19:00 до 21:00 (тех)

148-й Черниговской дивизии, 25: с 14:00 до 16:00 (тех) и с 19:00 до 21:00 (тех)