Панков с жителями Гагаринского района почтил память героев-земляков

Депутат Госдумы Николай Панков вместе с жителями Михайловки почтил память героев-земляков. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Вместе с жителями Михайловки сегодня почтили память героев-земляков. Тех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны. Кто ценой своей жизни завоевал Победу. Тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу.

В каждой семье своей герой. Но 9 мая жители во всех городах и селах нашей области встают в единый строй в минуту молчания. Несут цветы к мемориалам.

Пообщался с жителями, многие пришли с портретами своих родных. Отрадно, что в памятных мероприятиях принимает участие молодежь. Наша общая задача - сохранить и передать память о подвиге советского народа.

Сегодня это особенно актуально. И наши ребята в зоне проведения СВО сражаются за свободу и независимость. Защищают наше будущее. Победа будет за нами. С праздником, дорогие земляки!» - отметил Николай Панков.