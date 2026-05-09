В Энгельсе начнётся завершающий этап восстановления коллектора

В Энгельсе завершены подготовительные работы к устранению аварии на самотечном коллекторе. Соответствующее решение принято на штабе.

Сегодня ночью начнётся завершающий этап восстановления работоспособности коллектора. Для его реализации технологически потребуется отключение холодного водоснабжения во всём городе. Глава района Максим Леонов попросил жителей запастись водой на предстоящие двое суток.

Сложный поэтапный процесс отключения оборудования начнётся с 15:00 и полностью завершится к обозначенному сроку. В зоне проведения работ сегодня основная задача — максимально сбросить уровень стоков в коллекторе. На территории города организуют подвоз питьевой и технической воды. График подвоза будет опубликован в ближайшее время.