В селе Яковлевка установят памятник воинам, погибшим в годы ВОВ

В 2026 году в Саратовской области в рамках программы поддержки местных инициатив реализуют проекты по благоустройству и сохранению исторической памяти. В селе Яковлевка Базарно-Карабулакского района установят памятник воинам, погибшим в годы войны. Работы включают ограждение, укладку тротуарной плитки и монтаж мемориальных досок с именами погибших. Стоимость проекта — 3,2 млн рублей (1,5 млн — субсидия области, 0,3 млн — местный бюджет, 1,4 млн — инициативные платежи).

В рабочем посёлке Горный Краснопартизанского района отремонтируют памятник участникам ВОВ. Выделено 3 млн рублей: субсидия — 1,5 млн, местный бюджет — 1 млн, инициативные платежи — 0,5 млн. В селе Шепелевка Турковского района появится новый памятник воинам-односельчанам, также благоустроят прилегающую территорию. Стоимость — 2,3 млн рублей (субсидия — 1,5 млн, местный бюджет — 0,5 млн, инициативные платежи — 0,3 млн).

Министр финансов Ирина Бегинина отметила, что проекты продолжают традицию совместных усилий власти и граждан. Программа реализуется с 2017 года. В 2025 году было реализовано 148 проектов на 255 млн рублей, внебюджетное софинансирование составило 42 млн рублей.