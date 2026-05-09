Агроклассникам Новобурасского района рассказали об инженерных специальностях

Фото: МинИнформ 64 Z

В школах рабочего поселка Новые Бурасы прошли заключительные занятия с участниками программы «Агроклассы». Ребятам рассказали об особенностях обучения на инженерных специальностях Вавиловского университета, материально-технической базе института, возможностях дополнительного образования и специфике подготовки по направлениям «Гидромелиорация» и «Строительство». На мастер-классе «Тайм-менеджмент – ключ к успеху» агроклассники узнали об основах планирования времени для эффективного использования ресурсов.

Участникам также продемонстрировали этапы реализации проектов, выполняемых на кафедре. В завершение занятий школьникам разъяснили порядок поступления в университет, правила целевого обучения и взаимодействие с приемной комиссией.

Начальник отдела минсельхоза Софья Борисова отметила, что агроклассы Вавиловского университета — хорошая стартовая площадка для получения глубоких знаний и дальнейшей реализации в аграрном секторе. Это направление поддерживается федеральным проектом «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного президентом Владимиром Путиным.