В Саратове почтили память водителей-героев, доставлявших боеприпасы в Сталинград

В преддверии Дня Победы сотрудники минтранса и миндора, Госавтоинспекции и студенты СГТУ провели акцию «Знаем! Помним!» у памятника воинам-водителям на Алтынной горе. Монумент открыли в 1975 году в честь водителей-героев, которые под бомбежками доставляли боеприпасы в Сталинград и вывозили раненых по «дороге жизни» в Саратов.

Студенты опрашивали водителей, останавливающихся у памятника: «Знаете ли вы, что это за памятник?» и «Что это за дорога?». Многие отвечали с гордостью, добавляя семейные истории. Например: «Мой дедушка был шофером в войну». В акции участвовал ветеран Борис Кайданов, который 50 лет назад сажал березы у памятника и до сих пор ежегодно приходит возлагать цветы.

Все водители успешно «сдали экзамен». Студенты поздравили их с 9 Мая, вручили георгиевские ленты и пожелали легких дорог. Студенты СГТУ отметили, что в годы войны дороги восстанавливали их предшественники из Саратовского автодорожного института.