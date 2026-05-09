Лесные инспекторы усилили патрулирование в пожароопасный сезон

С 5 мая по 31 октября в Саратовской области введен особый противопожарный режим в лесах. В выходные и праздничные дни государственные лесные инспекторы увеличили кратность патрулирования. Особое внимание уделяется местам отдыха. Проведено уже 2717 рейдов, из них 33 совместно с МВД и МЧС.

В лесном фонде запрещено использовать открытый огонь в хвойных молодняках, на гарях, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков, а также в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев. За нарушения предусмотрены штрафы: на граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 60 до 90 тысяч, на юридических — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

При возникновении лесного пожара, причинившего значительный вред, возможна уголовная ответственность по статье 261 УК РФ, а также финансовое возмещение ущерба и затрат на тушение.