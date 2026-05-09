Медики области предупредили дачников о профилактике геморрагической лихорадки

С началом дачного сезона саратовцам напоминают о мерах профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Единственным источником инфекции являются мышевидные грызуны. Основной путь заражения — воздушно-пылевой (до 85%), также возможно заражение через инфицированную воду, продукты или грязные руки. Основные симптомы: высокая температура, головная боль, нарушения мочеиспускания, боли в пояснице.

При появлении этих признаков необходимо срочно обратиться к врачу, самолечение недопустимо. Главный внештатный эпидемиолог Алексей Данилов рекомендует проводить борьбу с грызунами, использовать ватно-марлевую повязку и перчатки при уборке, тщательно мыть руки и продукты (особенно хранившиеся в погребах), а также применять средства индивидуальной защиты при сельхозработах.

Для профилактики ГЛПС важно соблюдать гигиену и избегать контакта с пылью в местах, где могли быть грызуны.