Роспотребнадзор проверяет качество воды в Энгельсе из-за аварии

Роспотребнадзор организовал мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в Энгельсе в связи с аварией на канализационном коллекторе.

Прорыв на трубе диаметром 1,2 метра на улице Менделеева произошёл 30 апреля — разрушился верхний свод участка. На данный момент все пробы питьевой воды соответствуют нормативам, однако наблюдение продолжается.

Ведомство выдало администрации района предписание о дезинфекции подтопленных участков, подвалов и социальных объектов. Жителям зоны чрезвычайной ситуации рекомендуют употреблять только кипячёную или бутилированную воду.