Музей СВО обновил интерактивную выставку «Оружие Победы» к 9 Мая

Фото: МинИнформ 64 Z

В преддверии Дня Победы Музей истории СВО обновил интерактивную выставку «Оружие Победы».

В коллекции появились новые 3D-модели, включая вертолет Ка-52, на котором выполнял боевые задания саратовский Герой России А. А. Аксёнов. Теперь легендарные РПГ-7 и автомат Калашникова, а также другие образцы можно виртуально разобрать и рассмотреть в мельчайших деталях.

Выставка расположена на интерактивном сенсорном столе в зале основной экспозиции. 9 мая музей работает с 10:00 до 18:00, вход бесплатный. Дополнительная информация по телефону (8452) 242-000.