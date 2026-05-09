В Парке Победы в Саратове прошло торжество в честь 81-й годовщины Победы

Фото: МинИнформ 64 Z

В Парке Победы на Соколовой горе в Саратове продолжаются торжества, посвященные Дню Победы. Особенно трогательным моментом стало видеопоздравление саратовских военнослужащих из зоны специальной военной операции.

Их слова напомнили о неразрывной связи поколений героев. Творческая минута памяти объединила всех присутствующих: под звуки музыки вспомнили ветеранов, павших солдат и всех, кто отдал жизнь за Родину. Песню «Спасибо, братья!» исполнил Илья Быстров, а в небо взмыли 500 шаров в цветах Георгиевской ленты.

Минута молчания, удары метронома, склоненные головы — память жива. Центральным событием стала церемония возложения цветов к Вечному огню с участием губернатора Романа Бусаргина, ветеранов и жителей региона. Прозвучал гимн России, был дан оружейный залп. Памятные мероприятия продолжились у монументов «Журавли» и «Землякам, погибшим в локальных войнах», а также в Музее боевой и трудовой славы.