Депутаты Саратовской областной Думы поздравили жителей с Днем Победы

Сегодня, 9 мая, депутаты Саратовской областной Думы приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Парке Победы на Соколовой горе в Саратове состоялся митинг-концерт. С приветствием к ветеранам и ко всем саратовцам обратился губернатор Роман Бусаргин. Кроме того, с видеообращением выступили наши земляки – участники специальной военной операции.

Председатель Думы Алексей Антонов и другие депутаты вместе со всеми возложили цветы к Вечному огню, «Журавлям», а также памятникам «Скорбящая», «Воину-освободителю», «Землякам, погибшим в локальных войнах».

«День Победы» спел первый исполнитель легендарной песни, наш земляк, Народный артист СССР Леонид Сметанников.

С победного мая 1945 года прошло 29585 дней, он все дальше уходит в историю. Но память о нем живет. Как подчеркнул Алексей Антонов, в этой памяти – и боль утрат, и вера, и гордость за наших предков. «Для нас, граждан России, это часть культурного и генетического кода. Живущим сегодня поколениям отвечать за судьбу страны, которую отстояли наши предшественники. Наш общий долг – быть достойными их подвига. Пусть в каждом доме царит согласие, а в душе – благодарность судьбе за возможность жить и трудиться в нашей стране, созданной Победителями», – отметил спикер.