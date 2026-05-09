Боронование зяби завершено на 3 млн гектаров в области

В Саратовской области завершено боронование зяби на площади 3002,3 тысячи гектаров. Подкормка озимых культур проведена на 819,8 тысячи гектаров, что составляет 95,5% от плана. Аграрии продолжают весенние полевые работы в нарастающем темпе.

По состоянию на 8 мая посеяно 201,6 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, 78,3 тысячи гектаров технических культур и 0,3 тысячи гектаров кормовых культур. В организованном секторе посажено 404 гектара овощей и 73 гектара картофеля.

С начала года хозяйства области приобрели 171,1 тысячу тонн минеральных удобрений.