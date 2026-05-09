НовостиОбщество9 мая 2026 6:25

Соцучреждения области отправляют помощь участникам СВО ко Дню Победы

«Серебряные» волонтёры из Самойловского района отправили посылки бойцам
Фото: МинИнформ 64 Z

В преддверии Дня Победы сотрудники и получатели услуг социозащитных учреждений Саратовской области продолжают отправлять благотворительную помощь участникам специальной военной операции. Вместе с продуктами и предметами первой необходимости бойцам передают памятные сувениры и открытки. Юные волонтёры пишут письма со словами поддержки, поздравляют защитников с праздником и желают скорейшего возвращения домой.

Коллектив комплексного центра соцобслуживания Энгельсского района передал гуманитарный груз в отделение «Боевого братства». В посылки вложены медикаменты, перевязочные материалы, специальные подушки, бытовая химия и средства гигиены. «Серебряные» волонтёры из Самойловского района также отправили помощь «за ленточку». Учащиеся школы в селе Святославка присоединились к акции «Фронтовая открытка», подготовив искренние поздравления для воинов.

«День Победы — символ национального единства. Мы гордимся подвигами героев прошлых времен и желаем победы героям сегодняшних дней», — отметили в центре соцобслуживания Энгельсского района. Организаторы уверены, что посылки с подарками и открытками дойдут до ребят, придадут им сил и укрепят боевой дух.