Саратовским школьникам рассказали о подвиге тыловых госпиталей

В музее педагогической славы Саратовского областного института развития образования прошла экскурсия «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!» для воспитанников социально-реабилитационного центра «Возвращение». Начальник музейного центра Галина Гаврилова рассказала ребятам о роли Саратова как крупнейшей госпитальной базы в годы Великой Отечественной войны. Благодаря самоотверженной работе медиков 71% раненых возвращались в строй.

Экскурсанты узнали об истории двух эвакогоспиталей, располагавшихся в здании нынешней школы: №3284 (1941–1943) и №5132 (1943–1946). Особый интерес вызвали рассказы о трудностях хирургов и героизме медсестер, например, Анны Яшкиной, чье письмо с благодарностью от раненого бойца хранится в музее.

В завершение встречи ребята приняли участие в квесте «Годы великих испытаний». Мероприятие закончилось минутой молчания в честь погибших в годы войны.