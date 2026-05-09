Саратовские нефтепереработчики почтили память героев «Марафоном Победы»

Фото: Культурный регион 64

Работники Саратовского нефтеперерабатывающего завода и дочерних структур приняли участие в акции «Марафон Победы». Они пробежали 5 километров по Парку Победы на Соколовой горе, пронося Знамена Победы. Маршрут пролегал через Аллею Героев и экспозицию военной техники. Участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших минутой молчания. Предприятие участвует в акции уже шестой раз.

В годы Великой Отечественной войны завод подвергался ожесточенным бомбардировкам и был разрушен на 80%. Восстановленный в рекордные сроки, он дал фронту четверть всего топлива в стране. Каждый год заводчане проводят множество патриотических акций: чествуют ветеранов, возлагают цветы к мемориалам.

Во Дворце культуры «Нефтяник» создана Стена Памяти с фотографиями ветеранов предприятия, воевавших на фронтах и трудившихся в тылу, а также жителей блокадного Ленинграда.