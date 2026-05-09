В Дергачевском районе прошел патриотический велопробег «Великий май»

Фото: Культурный регион 64

В Дергачевском районе в преддверии Дня Победы прошел патриотический велопробег «Великий май». Социальные работники комплексного центра соцобслуживания, сотрудники Дома культуры и учащиеся школы поселка Первомайский организовали мероприятие, объединившее жителей разных возрастов. Школьники с энтузиазмом поддержали инициативу, заранее украсив велосипеды георгиевскими лентами, флагами и другой символикой Победы.

Велосипедисты проехали по главным улицам поселка, останавливаясь у памятных мест, связанных с историей населенного пункта. Главная цель акции — привлечь внимание к великой дате, напомнить о героизме предков и передать память молодому поколению.

«Такие мероприятия помогают укрепить связь между разными поколениями и воспитывают у детей чувство гордости за свою страну и уважение к ее истории», — отметили организаторы.