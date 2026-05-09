В Энгельсе запустили мощную насосную установку на месте аварии

В Энгельсе запустили новую мощную насосную станцию в зоне аварии на самотечном коллекторе. Об этом ночью 9 мая сообщил глава района Максим Леонов. Оборудование в кратчайшие сроки доставили из другого региона. Подключению предшествовала большая подготовительная работа: к моменту доставки помпы бригады смонтировали ветку обводного трубопровода.

Ввод станции позволит значительно увеличить объём транспортируемых стоков в обход повреждённого участка коллектора. Созданный резервный маршрут снизит нагрузку на аварийный объект, что даст возможность перейти к следующему этапу работ.

Напомним, 30 апреля в Энгельсе частично обрушился главный самотечный коллектор. Работы по устранению последствий коммунальной аварии ведутся в круглосуточном режиме.