В Саратове у 20-летней девушки изъяли сверток с синтетическими наркотиками

Фото: МВД 64

В Саратове задержали 20-летнюю девушку, подозреваемую в хранении и сбыте синтетических наркотиков. Жительница одного из сел Гагаринского района являлась оптовой закладчицей. При задержании у нее изъяли сверток с метилэфедроном общей массой более 41 грамма, что является крупным размером.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 — пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Девушка задержана, следственные действия продолжаются.