Николай Панков поздравил земляков с Днём Победы.

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» поздравил жителей области с Днём Победы.

«Уважаемые земляки! Во время ожесточенных боёв за Сталинград трассу «Саратов-Сталинград» в осажденном городе называли «дорогой жизни». Фашисты хорошо это знали и упорно бомбили трассу, наш авиационный завод, железнодорожный мост. Поэтому для многих саратовских воинов-автомобилистов эта дорога стала «дорогой смерти».

В наши дни в Заводском районе на трассе Саратов-Волгоград стоит памятник воинам-автомобилистам. Он хорошо известен саратовцам и жителям области. Многие, проезжая мимо него, сигналят, тем самым современные водители отдают дань памяти героям-автомобилистам, не вернувшимся с войны.

Этот памятник - символ огромного вклада жителей нашей области в общую Победу над фашистами.

За время Великой Отечественной войны наш авиационный завод выпустил почти 13 тысяч истребителей.

Николай Панков поздравил земляков с Днём Победы.

На территории Саратовской области было развёрнуто более 200 военных госпиталей.

Жители области становились донорами крови, собирали вещи и денежные средства - все для фронта, все для Победы!

Крупным центром медпомощи стал Балашовский район, где было открыто более 20 эвакогоспиталей. Именно там, на Поворинском мемориале, похоронен старший брат поэта Расула Гамзатова – автора стихотворения «Журавли».

Дорогие земляки! С Днем Победы! Крепкого вам здоровья, счастья и всего самого доброго! Наш долг - бережно хранить память о героях – тех, кто ценой своей жизни обеспечил нам свободу и мирное небо над головой», - отметил Николай Панков.