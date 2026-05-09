Николай Панков поздравил земляков с Днём Победы.

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» поздравил жителей области с Днём Победы.
«Уважаемые земляки! Во время ожесточенных боёв за Сталинград трассу «Саратов-Сталинград» в осажденном городе называли «дорогой жизни». Фашисты хорошо это знали и упорно бомбили трассу, наш авиационный завод, железнодорожный мост. Поэтому для многих саратовских воинов-автомобилистов эта дорога стала «дорогой смерти».
В наши дни в Заводском районе на трассе Саратов-Волгоград стоит памятник воинам-автомобилистам. Он хорошо известен саратовцам и жителям области. Многие, проезжая мимо него, сигналят, тем самым современные водители отдают дань памяти героям-автомобилистам, не вернувшимся с войны.
Этот памятник - символ огромного вклада жителей нашей области в общую Победу над фашистами.
За время Великой Отечественной войны наш авиационный завод выпустил почти 13 тысяч истребителей.
На территории Саратовской области было развёрнуто более 200 военных госпиталей.
Жители области становились донорами крови, собирали вещи и денежные средства - все для фронта, все для Победы!
Крупным центром медпомощи стал Балашовский район, где было открыто более 20 эвакогоспиталей. Именно там, на Поворинском мемориале, похоронен старший брат поэта Расула Гамзатова – автора стихотворения «Журавли».
Дорогие земляки! С Днем Победы! Крепкого вам здоровья, счастья и всего самого доброго! Наш долг - бережно хранить память о героях – тех, кто ценой своей жизни обеспечил нам свободу и мирное небо над головой», - отметил Николай Панков.