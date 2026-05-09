Мария Усова возложила цветы к монументу «Воин-освободитель» в Саратове

Депутат Саратовской облдумы, региональный координатор проекта «Женское Движение Единой России», гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова:

"Сегодня вместе с саратовцами, коллегами и подругами по «Женскому движению Единой России» возложили цветы к монументу «Воин-освободитель» на Воскресенском кладбище Саратова.

Многие к сожалению не знают, что это не просто памятник, а фактически надгробие братской могилы в которой лежат более 8000 солдат раненных на передовой и скончавшихся уже здесь на саратовской земле.

Воскресенское кладбище - святое место где мы чтим память людей, отдавших жизни за свою страну и своих потомков.

Важно это знать и помнить не только в преддверии Дня Победы. Ведь 9 Мая – это не просто дата в календаре. Это наша сила, наша гордость, наша нескончаемая боль."